Мошенники рассылают дачникам уведомления о срочных денежных сборах

Мошенники рассылают дачникам уведомления о срочных денежных сборах

Фото: Freepik.

О фальшивых уведомлениях с требованиями срочно оплатить взносы и долги предупредили дачников в пресс-службе платформы Народного фронта. По данным специалистов, мошенники рассылают такие сообщения от имени правления СНТ в мессенджерах и по СМС.

Как пояснили в пресс-службе, в сообщениях аферисты требуют перевести деньги якобы на целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженности. При этом номер отправителя подделывают под контакты председателя товарищества.

Специалисты отметили, что апрель традиционно становится активным периодом для сезонных схем обмана. Старт дачного сезона, подготовка к майским праздникам, декларационная кампания, проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают благоприятную среду для мошенников.

Специалисты рекомендуют любую информацию о новых взносах или долгах уточнять только при личном общении с председателем своего СНТ.

Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
мошенничество Россия
Съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на КАД полностью перекрыли до 1 сентября

В Петербурге по 1 сентября полностью перекрыли для движения съезды с ЗСД и Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией северного участка КАД, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Движение по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит извинения за временные неудобства.

На М-11 "Нева" отменят зимнее ограничение скорости со следующей недели
Повышенный скоростной режим начнет действовать на ряде участков трассы со следующего понедельника. Фото: Автодор С 13 апреля на отдельных участках тра...
ограничено движение кад ЗСД Левашовское шоссе

