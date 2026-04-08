О фальшивых уведомлениях с требованиями срочно оплатить взносы и долги предупредили дачников в пресс-службе платформы Народного фронта. По данным специалистов, мошенники рассылают такие сообщения от имени правления СНТ в мессенджерах и по СМС.

Как пояснили в пресс-службе, в сообщениях аферисты требуют перевести деньги якобы на целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженности. При этом номер отправителя подделывают под контакты председателя товарищества.

Специалисты отметили, что апрель традиционно становится активным периодом для сезонных схем обмана. Старт дачного сезона, подготовка к майским праздникам, декларационная кампания, проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают благоприятную среду для мошенников.

Специалисты рекомендуют любую информацию о новых взносах или долгах уточнять только при личном общении с председателем своего СНТ.