Средства ПВО за ночь сбили 73 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА сбиты над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотники упали на территории частного дома в Приморско-Ахтарске, повреждена калитка. Пострадавших нет.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Саратова, Пензы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска, Кирова, Оренбурга, Перми, Уфы и Геленджика.

Вам будет интересно
Ленобласть на страже: что нужно знать о защите от беспилотников?
Сегодня, 17 июля, в очередной раз была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Как отметил губернатор Александр Дрозд...
17.07.2025
5707

Приюты для животных в Ленобласти предлагают начать лицензировать

Нововведение позволит навести порядок в этой сфере: заставить частные приюты работать прозрачно, соблюдать санитарные нормы, не нарушать покой граждан. А главное - у жителей наконец появится реальный механизм защиты своих прав на благоприятную и безопасную среду проживания.

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания депутаты рассмотрели проект обращения к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу включения деятельности приютов для животных в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

По закону приюты для животных бывают государственными, муниципальными и частными. Последние вправе открывать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Действующее законодательство не предусматривает обязательную регистрацию приютов для животных без владельцев, в связи с чем существует множество неофициальных приютов, которые не соблюдают установленные законом нормы и не зарегистрированы в налоговых органах.

Чаще всего такие заведения организуют прямо на своих земельных участках - под видом индивидуального жилого строительства, садоводства или огородничества. При этом владельцы нередко нарушают правила обращения с биологическими отходами, а также мешают соседям - например, постоянным лаем и шумом. Ответственность за организацию неофициального приюта законом не предусмотрена. Поэтому, когда жители жалуются в суд на шум или антисанитарию, их иски, как правило, не удовлетворяют. Формально - нет нарушения, потому что нет регулирования.

В этой связи депутаты просят федеральных коллег внести изменения в федеральное законодательство и включить деятельность по содержанию животных без владельцев в приютах в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Полномочиями по лицензированию деятельности, по замыслу парламентариев, нужно наделить исполнительные органы власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области обращения с животными. 

Вам будет интересно
Ленинградская область увеличивает поддержку приютам для животных в два раза
Теперь приютам Ленобласти стала доступна такая мера поддержки, как субсидирование приобретения уличных вольеров и ветеринарных модулей. Фото: Админист...
10.11.2025
311

Ранее Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Однако в 47 регионе подобная практика стартовала ещё в 2018 году. В тот год в силу вступил федеральный закон  № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который призван защищать четвероногих друзей человека. Так социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогли брать участки в аренду без торгов, согласно областному закону № 1-оз.

В Ленобласти зарегистрировано 18 приютов и НКО для животных, 8 из которых в 2024 году получили субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 4,6 млн рублей. В регионе создано 4 центра временного содержания животных. За последние три года количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак снизилось на треть. 

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

