weather 3.9°
$ 78.75
91.03

Главная / Новости / Стали известны самые популярные у мошенников российские купюры

Стали известны самые популярные у мошенников российские купюры

Рубли
Фото: Freepik.

Мошенники стали все чаще требовать от россиян приносить деньги на личные встречи купюрами строго определенного номинала. Чаще всего речь идет о банкнотах по 5000 и 2000 рублей. К такому выводу пришли аналитики по итогам исследования, подготовленного для РИА «Новости».

Согласно данным опроса более 3000 человек, в 54 % историй об обмане фигурировали купюры номиналом 5000 рублей. Еще в 27 % случаев злоумышленники настаивали на банкнотах по 2000 рублей, а сочетание этих номиналов встречалось в 11 % эпизодов. Купюры по 1000 рублей упоминались лишь в 8 % случаев, как правило, в качестве дополнения к более крупным.

Исследование также показало, что 38 % россиян, столкнувшихся с офлайн-мошенничеством, получали от преступников четкие указания по номиналу банкнот. Чаще всего у жертв вымогали суммы от 50000 до 150000 рублей – на такой диапазон пришлось 46 % случаев. Еще в 29 % эпизодов речь шла о суммах от 150000 до 300000 рублей. В 15 % случаев требовали до 50000 рублей, в 10 % – суммы свыше 500000 рублей.

Просьба передать деньги купюрами конкретного номинала остается одним из самых заметных признаков мошенничества и используется как дополнительный инструмент давления на жертву.

Теги

Россия мошенничество мошенники
Новости Происшествия

Житель Луги задержан за угрозы полицейскому

Уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти завели в отношении 26-летнего мужчины после конфликта с сотрудником патрульно-постовой службы возле дома на проспекте Урицкого в Луге.  

Сотрудник полиции приехал на вызов о ссоре в квартире дома на проспекте Урицкого. К моменту прибытия сотрудников один из участников конфликта вышел на улицу, где и начал угрожать.

В частности, полицейский слышал несколько реплик с глаголом «порежу». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги

луга

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
09:08 07.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться