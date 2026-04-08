Мужчина выращивал и хранил наркотики в двух квартирах в Петербурге

Наркоплантацию и крупную партию наркотиков нашли у 35-летнего петербуржца в Петроградском и Приморском районах Санкт-Петербурга.

В квартире мужчины в Петроградском районе обнаружили 18 пакетов с растительным веществом общей массой более 800 граммов. Экспертиза показала, что изъятое является наркотикомм.

Одновременно обыск прошел и во второй квартире фигуранта в Приморском районе. Там полицейские нашли уже полноценную плантацию. На месте изъяли пять укоренившихся кустов, оборудование для выращивания, электронные весы, упаковку и мобильные телефоны.

По предварительным данным, мужчина выращивал растения для дальнейшего сбыта. Заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Вам будет интересно
Сотни тысяч наркоманов по всей России остались без доз после задержания всего лишь одного молдаванина в Ленобласти
Фото: коллаж с кадром фильма Лицо со шрамом На складе в Ленинградской области 25-летнего гражданина Молдовы задержали с поличным при получении полут...
24.06.2025
6482

Петербургские депутаты разрешили тратить семейный капитал на окна и двери для дач в городе и Ленобласти

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 8 апреля разрешили покупку, доставку и установку окон и дверей для дачных домов оплачивать за счет средств регионального семейного капитала. Законопроект о расширении программы парламентарии единогласно приняли в первом чтении, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе городского парламента, новые правила распространяются не только на дачные дома в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области.

Размер регионального семейного капитала в Санкт-Петербурге сейчас составляет 224,5 тыс. рублей. Право на него имеют многодетные семьи. По состоянию на апрель 2026 года в городе проживают 63 тыс. семей, в которых растут 3 и более детей.

Ранее петербургские депутаты уже разрешили направлять средства семейного капитала на газификацию частных домов, строительство и ремонт таунхаусов, ДМС и платные медицинские услуги для детей, а также на профессиональное обучение и переподготовку родителей.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3797

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

09:08 07.04.2026

