Наркоплантацию и крупную партию наркотиков нашли у 35-летнего петербуржца в Петроградском и Приморском районах Санкт-Петербурга.
В квартире мужчины в Петроградском районе обнаружили 18 пакетов с растительным веществом общей массой более 800 граммов. Экспертиза показала, что изъятое является наркотикомм.
Одновременно обыск прошел и во второй квартире фигуранта в Приморском районе. Там полицейские нашли уже полноценную плантацию. На месте изъяли пять укоренившихся кустов, оборудование для выращивания, электронные весы, упаковку и мобильные телефоны.
По предварительным данным, мужчина выращивал растения для дальнейшего сбыта. Заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.