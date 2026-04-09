Ребенка покусала соседская собака в подъезде дома на улице Ушинского в Калининском районе Санкт-Петербурга. После нападения пострадавшего доставили в детское приемное отделение, сообщает Neva.Today.

Мальчику сделали рентген, который не выявил перелома. При этом врачи обнаружили лоскутную рану пальца до сухожилия. После осмотра ребенка госпитализировали в хирургическое отделение.

Медики напомнили родителям, что даже небольшой укус собаки может привести к заражению бешенством, поэтому при таких травмах важно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.