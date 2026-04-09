Ребенок пострадал от укуса собаки в подъезде своего дома в Петербурге

Новости Происшествия

Ребенок пострадал от укуса собаки в подъезде своего дома в Петербурге

Собака
Фото: Freepik.

Ребенка покусала соседская собака в подъезде дома на улице Ушинского в Калининском районе Санкт-Петербурга. После нападения пострадавшего доставили в детское приемное отделение, сообщает Neva.Today.

Мальчику сделали рентген, который не выявил перелома. При этом врачи обнаружили лоскутную рану пальца до сухожилия. После осмотра ребенка госпитализировали в хирургическое отделение.

Медики напомнили родителям, что даже небольшой укус собаки может привести к заражению бешенством, поэтому при таких травмах важно как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

Специальные площадки для выгула собак обустроят в Кудрово
Фото: Freepik. Несколько специализированных площадок для выгула собак планируют обустроить в Кудрово по поручению главы Заневского городского поселени...
09.04.2026
121

Санкт-Петербург
Новости Социум Главное

Электрички перестанут прибывать на Московский вокзал с июля

С июля 2026 года пригородные поезда, следующие на Московский вокзал Петербурга, будут временно перенаправлены на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое, где возведут временную платформу.

Электрички перестанут прибывать на Московский вокзал с июля - Они будут временно перенаправлены на Ладожский вокзал и станцию Рыбацкое.
Фото: freepik

Изменение маршрутов связано с необходимостью строительства терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщили в «РЖД» в ответ на запрос градозащитников. Речь идет о перераспределении электричек Московского и Волховстроевского направлений, пишет РБК.

«В связи с размещением оконечного пассажирского терминала вновь создаваемой высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург—Москва на перронном парке Московского вокзала не остается территориальных резервов для строительства дополнительных перронных путей с целью обеспечения приема и отправления пригородных электропоездов»,— заявили в РЖД.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция Московского вокзала, создание нового комплекса «Волковская» для пригородных поездов, а также строительство станции метро «Лиговский проспект-2».

В Петербурге показали макет первого российского высокоскоростного поезда для ВСМ
В Петербурге на международном транспортно-логистическом форуме представили макет первого поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ). Скрин видео: Ми...
02.04.2026
278

электрички московский вокзал Петербург

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
20:02 01.04.2026
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
09:08 07.04.2026
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

09:08 07.04.2026

