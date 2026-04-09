В Петербурге закрыли 47 детских садов из-за вспышки сальмонеллеза

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Санкт-Петербурге временно закрыли 47 детских садов после вспышки сальмонеллезной инфекции среди детей и сотрудников. Проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарного законодательства, сообщает «МК в Питере».

Проверка затронула поставщика пищевой продукции ООО «ЛИДЕР ГРУПП» и организатора питания ООО «Альфа Групп». Как уточнили в Роспотребнадзоре, решение о временном закрытии дошкольных учреждений приняли, чтобы не допустить дальнейшего распространения острой кишечной инфекции.

Во время расследования специалисты установили, что допускались грубые нарушения санитарных требований. Продукты в детские сады поставляли без соблюдения температурного режима, на них отсутствовали дата и время, для личной гигиены персонала не были созданы необходимые условия. Кроме того, у оператора питания нашли просроченную и испорченную продукцию.

Сальмонеллу в итоге выявили у поставщика пищевой продукции, в мясе цыплят-бройлеров. Материалы по делу уже направили в суд. Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.

Завалившие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 8 апреля приняли в первом чтении законопроект, дающий возможность девятикласснику бесплатно получить рабочую профессию после несданного ОГЭ.

Документ предполагает, что ученики 9-х классов, которые не смогли сдать основной государственный экзамен, смогут пройти обучение за счет города. Новую меру планируют закрепить в городском законе об образовании, сообщает «МК в Питере».

Власти рассчитывают, что такое решение поможет одновременно сократить дефицит кадров и повысить престиж рабочих специальностей. Средства на обучение должен выделить комитет по образованию, а перечень профессий для таких школьников определит Смольный.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что нововведение позволит большому числу молодых людей получить востребованную профессию, найти работу в Санкт-Петербурге, создать семьи и тем самым положительно повлиять на демографическую ситуацию в городе.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

