В Санкт-Петербурге временно закрыли 47 детских садов после вспышки сальмонеллезной инфекции среди детей и сотрудников. Проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарного законодательства, сообщает «МК в Питере».

Проверка затронула поставщика пищевой продукции ООО «ЛИДЕР ГРУПП» и организатора питания ООО «Альфа Групп». Как уточнили в Роспотребнадзоре, решение о временном закрытии дошкольных учреждений приняли, чтобы не допустить дальнейшего распространения острой кишечной инфекции.

Во время расследования специалисты установили, что допускались грубые нарушения санитарных требований. Продукты в детские сады поставляли без соблюдения температурного режима, на них отсутствовали дата и время, для личной гигиены персонала не были созданы необходимые условия. Кроме того, у оператора питания нашли просроченную и испорченную продукцию.

Сальмонеллу в итоге выявили у поставщика пищевой продукции, в мясе цыплят-бройлеров. Материалы по делу уже направили в суд. Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.