Средства ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Курской и Астраханской областей, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина.

Также обломки упали на территорию предприятия в пригороде Крымска и в селе Молдаванское.  

В хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом, пострадавших нет, но здание сильно повреждено. В Славянске-на-Кубани обломки повредили крышу частного дома, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района ранена женщина.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс

В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: freepik

В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

