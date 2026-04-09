По данным Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Курской и Астраханской областей, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в поселке Саук-Дере Крымского района погиб мужчина.

Также обломки упали на территорию предприятия в пригороде Крымска и в селе Молдаванское.

В хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом, пострадавших нет, но здание сильно повреждено. В Славянске-на-Кубани обломки повредили крышу частного дома, пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района ранена женщина.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика.