В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.