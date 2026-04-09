В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс

В Ленобласть 9 апреля вводятся временные ограничения движения на федеральных автодорогах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Ленинградской области 9 апреля ограничат движение на ряде трасс - Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требов
В частности, на трассе Р-21 «Кола» на различных участках с 08:00 до 19:00 будет действовать ограничение скорости. Здесь запланированы мойка и очистка дорожной инфраструктуры, ямочный ремонт, а также замена барьерных ограждений.

На магистрали М-10 «Россия» ограничения введут на участке км 593–674 в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 из-за работ по обслуживанию дорожных знаков и уборке. Аналогичные меры коснутся дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где с 08:00 до 17:00 и до 19:00 будут проводить уборку и ремонтные работы, а также трассы А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» — здесь ограничения продлятся с 08:00 до 19:00.

На трассе А-180 «Нарва» запланированы работы по очистке покрытия, мойке мостов и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 в зависимости от участка. На трассе А-181 «Скандинавия» с 08:00 до 20:00 запланированы очистка покрытия, ремонт люков, мойка шумозащитных экранов и устранение деформаций дорожного полотна.

Кроме того, ограничения введут на подъезде к МАПП «Светогорск», на дороге «Магистральная», а также на трассе А-121 «Сортавала», где будут убирать мусор, очищать разделительные полосы и проводить обслуживание мостовых сооружений. На автодороге Р-23 также запланированы работы по очистке и мойке разделительных полос и пешеходных зон, из-за чего движение частично ограничат.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Завалившие ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 8 апреля приняли в первом чтении законопроект, дающий возможность девятикласснику бесплатно получить рабочую профессию после несданного ОГЭ.

Документ предполагает, что ученики 9-х классов, которые не смогли сдать основной государственный экзамен, смогут пройти обучение за счет города. Новую меру планируют закрепить в городском законе об образовании, сообщает «МК в Питере».

Власти рассчитывают, что такое решение поможет одновременно сократить дефицит кадров и повысить престиж рабочих специальностей. Средства на обучение должен выделить комитет по образованию, а перечень профессий для таких школьников определит Смольный.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что нововведение позволит большому числу молодых людей получить востребованную профессию, найти работу в Санкт-Петербурге, создать семьи и тем самым положительно повлиять на демографическую ситуацию в городе.

