Партию донорской крови помогли вовремя доставить в роддом Санкт-Петербурга после обращения водителя в службу 112. Машина с ценным грузом попала в пробку и счет шел на минуты, сообщает «Петроград».

Мужчина позвонил в экстренную службу и попросил помощи. После этого операторы оперативно направили на место сотрудников ДПС, которые сопроводили автомобиль и помогли ему беспрепятственно добраться до роддома.

В комитете также привели статистику работы службы 112 за март. За этот месяц она приняла более 330 тыс. вызовов, SMS и сообщений из системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В среднем в сутки поступало более 10,6 тыс. обращений, а максимальная нагрузка пришлась на 3 марта, когда служба получила 12,5 тыс. сообщений.

Из общего числа обращений более 7,2 тыс. потребовали реагирования пожарно-спасательной службы, более 83,8 тыс. – полиции, более 91,5 тыс. – скорой помощи, около 2,2 тыс. – газовой службы. Еще более 18,5 тыс. вызовов нуждались в комплексном реагировании сразу нескольких экстренных служб.