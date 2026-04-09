Служба 112 помогла доставить кровь в роддом Петербурга

Новости Социум

Служба 112 помогла доставить кровь в роддом Петербурга

Партию донорской крови помогли вовремя доставить в роддом Санкт-Петербурга после обращения водителя в службу 112. Машина с ценным грузом попала в пробку и счет шел на минуты, сообщает «Петроград».

Мужчина позвонил в экстренную службу и попросил помощи. После этого операторы оперативно направили на место сотрудников ДПС, которые сопроводили автомобиль и помогли ему беспрепятственно добраться до роддома.

В комитете также привели статистику работы службы 112 за март. За этот месяц она приняла более 330 тыс. вызовов, SMS и сообщений из системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В среднем в сутки поступало более 10,6 тыс. обращений, а максимальная нагрузка пришлась на 3 марта, когда служба получила 12,5 тыс. сообщений.

Из общего числа обращений более 7,2 тыс. потребовали реагирования пожарно-спасательной службы, более 83,8 тыс. – полиции, более 91,5 тыс. – скорой помощи, около 2,2 тыс. – газовой службы. Еще более 18,5 тыс. вызовов нуждались в комплексном реагировании сразу нескольких экстренных служб.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3807

Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: Светогорский ЦБК входит в число ключевых предприятий Ленобласти

Александр Дрозденко обсудил с руководителями Светогорского ЦБК проекты по развитию компании. Предприятие планирует модернизацию машины, которая выпускает картон-основу для бумажных стаканчиков, соков и детского питания. В результате модернизации ЦБК увеличит производство картона на 50 тысяч тонн в год – это рекордная инвестиционная программа на ближайшие два года.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, насколько важно поддерживать такие предприятия, удается ли региону устанавливать двустороннее движение с социально-ориентированным бизнесом.

«Светогорский ЦБК входит в число ключевых предприятий Ленинградской области. Его продукция отличается высоким качеством, поэтому узнаваема и востребована далеко за пределами нашего региона. Многие товары, которые окружают нас в повседневной жизни, частично или полностью появляются благодаря этой компании», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что для Ленинградской области компания – не просто гордость, но и важная составляющая в рамках экономических и социальных процессов. Это налоговые поступления, рабочие места и другие аспекты. Их обеспечение напрямую зависит от устойчивости работы предприятия.  

«ЦБК активно занимается реализацией социальных и благотворительных инициатив, что положительно отмечается как жителями Светогорска, так и областным правительством. Эта система с двусторонним движением, в которой все друг друга слышат, включает и другие предприятия региона. Убежден, что она продолжит развиваться и совершенствоваться», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов о перемирии между США и Ираном: «Стороны находятся в начале пути к соглашению»
США и Иран заключили перемирие сроком на две недели. Иранские власти перечислили 10 требований Вашингтону, которые Трамп считает «рабочей основой для...
08.04.2026
139

Теги

Сергей Перминов Александр Дрозденко Ленинградская область Светогорский ЦБК

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

