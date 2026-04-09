Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей завели после перевода 120 тыс. рублей обманутой жительницей Василеостровского района на чужую банковскую карту.

Еще в июле 2025 года в полицию обратилась жительница Василеостровского района Санкт-Петербурга. Женщине написал в мессенджере неизвестный, представился ее знакомой и убедил перевести на банковскую карту 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 19-летний житель дома на Муринской дороге. Как считают полицейские, он оформил карту на свое имя и из корыстной заинтересованности передал ее третьим лицам. Ему назначили подписку о невыезде.

Позже оперативники вышли на 21-летнего жителя Нового Девяткино Всеволожского района. По версии следствия, он приобрел у первого фигуранта банковскую карту для дальнейшего обналичивания денежных средств, добытых преступным путем.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон и банковскую карту. Расследование продолжается.