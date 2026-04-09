Мошенники, получившие доступ к взломанным аккаунтам в мессенджерах, придумали новую улову для обмана россиян.

Злоумышленники от имени знакомых призывают пользователей записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Для этого они просят потенциальную жертву перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму. Об этом информирует МВД в своем тг-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что такие обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию, а также на то, что пользователи не будут проверять информацию. Ведомство предупреждает, что выполнение инструкций мошенников может привести к краже личных данных, аккаунта или началу комплексной атаки на пользователя.