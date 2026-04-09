МВД предупреждает: мошенники призывают записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО

МВД предупреждает: мошенники призывают записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО

Мошенники, получившие доступ к взломанным аккаунтам в мессенджерах, придумали новую улову для обмана россиян.

Злоумышленники от имени знакомых призывают пользователей записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Для этого они просят потенциальную жертву перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму. Об этом информирует МВД в своем тг-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что такие обращения рассчитаны на доверие и эмоциональную реакцию, а также на то, что пользователи не будут проверять информацию. Ведомство предупреждает, что выполнение инструкций мошенников может привести к краже личных данных, аккаунта или началу комплексной атаки на пользователя.

Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о сборах денег на поселковые нужды
Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах денег на различные цели от имени правления СНТ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-...
07.04.2026
255

Часть пенсионеров получит пенсию за май досрочно

В связи с майскими праздниками часть пенсионеров в России получит пенсию за май досрочно, сообщили ТАСС в Соцфонде.

Досрочная выплата коснется всех, кому пенсия обычно перечисляется через банк с 1 по 4 число месяца.
Фото: freepik.

Досрочная выплата коснется всех, кому пенсия обычно перечисляется через банк с 1 по 4 число месяца. Они получат выплату до 30 апреля.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2-3 мая, и с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
22:41 08.04.2026
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
20:02 01.04.2026
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

