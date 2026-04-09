Пересмотра размера ежемесячного пособия на троих детей через суд добилась многодетная мать в Бокситогорском районе Ленинградской области.

При дистанционной подаче заявления в декабре 2025 года она ошибочно указала сумму алиментов больше фактически полученной. В результате ей назначили выплату в размере 75 % величины прожиточного минимума на каждого ребенка вместо 100 %.

Проверку по обращению женщины провела Бокситогорская городская прокуратура. Как установили в надзорном ведомстве, заявление в отделение Социального фонда России мать подала дистанционно, однако исправить допущенную ошибку уже не смогла.

Позже женщина пыталась скорректировать неточность, но в изменении заявления и пересмотре уже назначенного пособия ей отказали. В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие в законодательстве возможности устранить такую ошибку не может быть основанием для лишения ребенка права на меры социальной поддержки.

После этого городской прокурор обратился в суд с требованием увеличить размер выплаты. Суд эти требования удовлетворил и обязал отделение Социального фонда назначить пособие в размере 100% величины прожиточного минимума на каждого из троих детей.

Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.