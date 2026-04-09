В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, инциденты были зарегистрированы в 14 районах. Больше всего случаев зафиксировано в Тихвинском районе — 17, следом идут Гатчинский округ и Всеволожский район - по 10 случаев. Заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом с 2 по 8 апреля не зарегистрировано.

В Ленобласти против клещевого энцефалита привито почти 4,2 тысячи человек, включая 629 несовершеннолетних.