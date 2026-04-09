Набор продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу в России подешевел на 1,7% за год, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Расчет проводился для стоимости ингредиентов на 4 порции, включая кулич, яйца и творожную пасху. Средняя цена продуктов для пасхального стола в 2026 году составила 486 рублей 88 копеек. По сравнению с подготовкой к прошлой Пасхе подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%, в то время как яйца подорожали на 5,3%, пишет РИА Новости.

В Ленинградской области стоимость такого набора уменьшилась на 6,8%. Снижение стоимости пасхального набора отмечено в 50 российских регионах.