Ночью 9 апреля в Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, у дома на Репищевой улице 60-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, вылетел на газон и врезался в металлический забор. В результате наезда на ограждение были повреждены шесть автомобилей.
Водитель был за рулем и не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Причина устанавливается. Проводится проверка.