В Петербурге иномарка повредила шесть автомобилей, водитель найден мертвым

Ночью 9 апреля в Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, у дома на Репищевой улице 60-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, вылетел на газон и врезался в металлический забор. В результате наезда на ограждение были повреждены шесть автомобилей.

Водитель был за рулем и не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Причина устанавливается. Проводится проверка.

Пасхальный набор продуктов подешевел в Ленинградской области

Набор продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу в России подешевел на 1,7% за год, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Расчет проводился для стоимости ингредиентов на 4 порции, включая кулич, яйца и творожную пасху. Средняя цена продуктов для пасхального стола в 2026 году составила 486 рублей 88 копеек. По сравнению с подготовкой к прошлой Пасхе подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%, в то время как яйца подорожали на 5,3%, пишет РИА Новости.

В Ленинградской области стоимость такого набора уменьшилась на 6,8%. Снижение стоимости пасхального набора отмечено в 50 российских регионах.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
