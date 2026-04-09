Денежные средства на оборудование полевого лагеря для Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва выделит в том числе и правительство Ленобласти

Глава Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с начальником академии Илгаром Кахрамановым, на которой обсуждалось, что в будущем область сможет использовать эту площадку для сборов резервистов и военно-патриотических программ школьников.

«Также поможем с храмом Воскресения Христова в посёлке Приветнинское. Он был построен в 1910 году на территории форта «Ино» для духовного окормления гарнизона. Сегодня это культурная ценность для всех нас. Поможем определить статус и территорию храма, чтобы его можно было содержать», — добавил Александр Дрозденко.

Военная академия осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров, курсантов – специалистов материально-технического обеспечения для всех видов и родов войск Министерства обороны РФ, а также для других федеральных органов исполнительной власти. Здесь также проходят переподготовку специалисты материально-технического обеспечения, преподаватели и офицеры, увольняемые в запас.