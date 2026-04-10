Средства ПВО за ночь сбили 151 украинский БПЛА над Россией

По данным Минобороны, 57 беспилотников сбили над Волгоградской областью, 48 – над Ростовской, 35 – над Белгородской, девять – над Каспийским морем, по одному – над Калмыкией и Тамбовской областью.

В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали четыре человека, повреждено девять частных домов, остекление предприятия и административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Волгоградской области повреждены пять частных домов, в Волгограде осколки упали на улицах Столетова и Фадеева, возгораний и пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Бочаров.

В Ростовской области из-за падения обломков повреждено остекление частного дома, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Оренбурга, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Астрахани, Грозного, Владикавказа, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Кирова, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары, Череповца, Бугульмы и Ярославля.

Александр Дрозденко провел встречу с мудрыми и неравнодушными жителями Ленобласти

Глава Ленобласти встретился с почётными гражданами для обсуждения экологических вопросов региона

Это люди с активной жизненной позицией: мудрые, неравнодушные. Всегда в центре событий, всегда интересуются жизнью области. И главное — всегда готовы помочь. В экологии без такой поддержки никуда. Очень надеемся на них, - отметил Александр Юрьевич.

На повестке дня были ключевые экологические вопросы: программаа «Чистая Ладога», создание современной системы обращения с отходами, ввод в строй комплексов «Кингисепп» и «Островский», и разделение и переработка отходов.

Кроме того Александр Дрозденко поблагодарил Валерия Сердюкова и всех почётных граждан за то, что они видят: область с каждым годом становится чище и краше.

Напомним, проект «Чистая Ладога» — инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что федеральная программа охватит весь водный бассейн крупнейшего пресноводного озера Европы.

