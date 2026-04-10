По данным Минобороны, 57 беспилотников сбили над Волгоградской областью, 48 – над Ростовской, 35 – над Белгородской, девять – над Каспийским морем, по одному – над Калмыкией и Тамбовской областью.

В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали четыре человека, повреждено девять частных домов, остекление предприятия и административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Волгоградской области повреждены пять частных домов, в Волгограде осколки упали на улицах Столетова и Фадеева, возгораний и пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Бочаров.

В Ростовской области из-за падения обломков повреждено остекление частного дома, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Оренбурга, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Астрахани, Грозного, Владикавказа, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Кирова, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары, Череповца, Бугульмы и Ярославля.