Главная / Новости / Пенсионер уснул рядом с горящей травой и погиб во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Пенсионер уснул рядом с горящей травой и погиб во Всеволожском районе

Обгоревшее тело 68-летнего дачника нашли на участке в садоводстве Морозовского городского поселения Всеволожского района.

По предварительным данным, в весенний период владелец участка регулярно жег сухую траву. Во время осмотра места следователи обнаружили обгоревшую растительность, пустые бутылки из-под спиртных напитков и емкости с жидкостью для розжига.

Предварительно установлено, что мужчина устроил контролируемый пал сухостоя и наблюдал за огнем, употребляя алкоголь. Следствие не исключает, что в какой-то момент он мог уснуть. Поскольку открытого пожара не было, подразделения МЧС к тушению не привлекались.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти определит медицинская экспертиза.

Новости Экономика

На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами

На улицах Северной столицы предложений о покупке корюшки все больше. Но цены пока остаются высокими.

Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

На уличных прилавках Петербурга все чаще можно найти в продаже корюшку. Правда, цены излюбленной у горожан рыбы пока кусаются. 

Как выяснила «Фонтанка», в одной из торговых точек мелкую рыбу продают по 300 рублей за килограмм. Крупную можно приобрести за 1100 рублей. Также в продаже встречается корюшка и за 700-800 рублей.

В другом месте цены на корюшку начинаются от 380 рублей, а крупная доходит до 1890 рублей за килограмм. 

Также на улицах города можно встретить абсолютно пустые лавки, на которых установлены рекламные баннеры о продаже корюшки. Изданию пояснили, что эти торговые точки будут продавать невскую корюшку, которой пока нет. Та, что реализуется сейчас, — из Ладоги.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
