На улицах Северной столицы предложений о покупке корюшки все больше. Но цены пока остаются высокими.

На уличных прилавках Петербурга все чаще можно найти в продаже корюшку. Правда, цены излюбленной у горожан рыбы пока кусаются.

Как выяснила «Фонтанка», в одной из торговых точек мелкую рыбу продают по 300 рублей за килограмм. Крупную можно приобрести за 1100 рублей. Также в продаже встречается корюшка и за 700-800 рублей.

В другом месте цены на корюшку начинаются от 380 рублей, а крупная доходит до 1890 рублей за килограмм.

Также на улицах города можно встретить абсолютно пустые лавки, на которых установлены рекламные баннеры о продаже корюшки. Изданию пояснили, что эти торговые точки будут продавать невскую корюшку, которой пока нет. Та, что реализуется сейчас, — из Ладоги.