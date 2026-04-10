Обгоревшее тело 68-летнего дачника нашли на участке в садоводстве Морозовского городского поселения Всеволожского района.
По предварительным данным, в весенний период владелец участка регулярно жег сухую траву. Во время осмотра места следователи обнаружили обгоревшую растительность, пустые бутылки из-под спиртных напитков и емкости с жидкостью для розжига.
Предварительно установлено, что мужчина устроил контролируемый пал сухостоя и наблюдал за огнем, употребляя алкоголь. Следствие не исключает, что в какой-то момент он мог уснуть. Поскольку открытого пожара не было, подразделения МЧС к тушению не привлекались.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти определит медицинская экспертиза.