Школьницу сняли с электрички в Петербурге

Попытку 14-летней петербурженки проехать, зацепившись за электропоезд маршрута «Ораниенбаум-1-Петербург (Балтийский вокзал)», пресекли на станции Сосновая Поляна.

Фото: УТ МВД по СЗФО.

В дежурную часть поступила информация о посторонней на поезде. После проверки выяснилось, что подросток уже не впервые катается таким способом.

Девочку доставили в дежурную часть Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Туда же вызвали одного из родителей, в отношении которого составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу об опасности зацепинга и руфинга.

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

