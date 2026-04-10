Попытку 14-летней петербурженки проехать, зацепившись за электропоезд маршрута «Ораниенбаум-1-Петербург (Балтийский вокзал)», пресекли на станции Сосновая Поляна.

В дежурную часть поступила информация о посторонней на поезде. После проверки выяснилось, что подросток уже не впервые катается таким способом.

Девочку доставили в дежурную часть Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте. Туда же вызвали одного из родителей, в отношении которого составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу об опасности зацепинга и руфинга.