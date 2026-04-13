Ученые предупредили о высокой вероятности космического «шторма» в конце рабочей недели.

На начавшейся неделе Землю ждет очередная магнитная буря. Это будет четвертый «космический» шторм с начала апреля.

Согласно прогнозу Лаборатории ИКИ РАН, рост геомагнитной активности ожидается 17 апреля. Мощность бури достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1 (самый низкий класс).

В последующие дни геомагнитная активность немного снизится, но графики останутся «желтыми» вплоть до 21 апреля.