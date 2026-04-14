Во Всеволожске спасатели «Кошкиспаса» помогли коту, который два дня провел на сосне на высоте примерно 25 метров.

На помощь приехали двое волонтеров. Один из них принял решение подниматься на соседнюю сосну, которая была выше и устойчивее. Подъем занял около часа: на высоте более 20 метров спасатель столкнулся с плотной кроной и ограниченным пространством для маневра. По его словам, работать приходилось практически вслепую, ориентируясь на голос напарницы с земли и удерживаясь с помощью страховочной веревки.

Когда до животного оставалось всего несколько метров, кот неожиданно перебрался еще выше, на самую вершину дерева. Но спасатель не сдался. Однако в решающий момент кот неожиданно решил проблему самостоятельно - он начал стремительно спускаться вниз по стволу и уже через несколько минут благополучно оказался на земле, приземлившись на подготовленное покрытие.

После спасения кот сразу покинул место происшествия.