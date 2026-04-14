Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, владельцев коммерческой недвижимости и инвесторов на масштабную отраслевую встречу «Франчайзинг. Голос бизнеса».

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей для развития бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Обсудим ключевые тренды и вызовы ритейла, а также роль партнёрства в устойчивом росте.

Участников ждет глубокое погружение во франшизу продуктового магазина:

В рамках программы топ-менеджеры сети разберут, как стандарты и технологии делают бизнес эффективнее на старте, а также поделятся практикой открытия и масштабирования магазинов.

Отдельное внимание будет уделено подбору локации: участники узнают, почему соседство с конкурентами при грамотном подходе может стать преимуществом.

Презентация партнерства по модели обратного франчайзинга – почему более 700 магазинов сети уже работают по франшизе.

В заключение участников ждет экскурсия «Глазами владельца», где каждый сможет оценить операционную «кухню» магазина.

Расчет окупаемости непосредственно на встрече – если у вас уже есть помещение или вы ищете актив для инвестиций, то в режиме реального времени рассчитаем ключевые показатели на ваших данных.

Когда: 17 апреля 2026г., сбор в 09:30.

Где: Гостиница «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 4).

Не упустите возможность начать большое партнерство с большим брендом!