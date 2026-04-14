За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области отработали 25 оперативных событий. Из них 24 — пожары.

В ликвидации пожаров участвовали 192 сотрудника и 48 единиц техники. Благодаря их оперативным действиям удалось спасти шесть человек.

Кроме того, пожарные ликвидировали последствия одного ДТП. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.

Главное управление МЧС России по Ленобласти напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности: не оставлять без присмотра включенный газ и соблюдать скоростной режим на дорогах.