Приговор за повторное управление электровелосипедом в состоянии опьянения вынесли жителю Тихвина. Мужчину признали виновным и назначили ему 160 часов обязательных работ, а также запретили управлять транспортными средствами в течение 1,5 лет.

Ранее ему уже назначали штраф за отказ выполнить требование о прохождении медицинского освидетельствования. Однако это не помешало снова сесть за руль электровелосипеда в нетрезвом состоянии.

После этого в отношении мужчины завели уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд согласился с позицией прокурора, а электровелосипед осужденного конфисковали и обратили в доход государства.