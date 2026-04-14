Главная / Новости / Житель Тихвина лишился электровелосипеда за пьяную поездку

Новости Происшествия

Житель Тихвина лишился электровелосипеда за пьяную поездку

Приговор за повторное управление электровелосипедом в состоянии опьянения вынесли жителю Тихвина. Мужчину признали виновным и назначили ему 160 часов обязательных работ, а также запретили управлять транспортными средствами в течение 1,5 лет.

Ранее ему уже назначали штраф за отказ выполнить требование о прохождении медицинского освидетельствования. Однако это не помешало снова сесть за руль электровелосипеда в нетрезвом состоянии.

После этого в отношении мужчины завели уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд согласился с позицией прокурора, а электровелосипед осужденного конфисковали и обратили в доход государства.

Тихвин
Новости Происшествия

Житель Тосно погасил долг по алиментам на полмиллиона, проведя 10 суток под арестом

приставы
Фото ГУФССП

После административного ареста за уклонение от родительских обязанностей 35-летний житель Тосно полностью погасил долг по алиментам на содержание сына и дочери.

В Тосненском районном отделении приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины. Официально трудоустраиваться он не пытался и накопил задолженность более 550 тысяч рублей.

В отношении должника судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

После отбытия ареста мужчина пришел к судебному приставу и заявил, что намерен погасить долг и выплачивать текущие алименты. В итоге он частями выплатил всю сумму задолженности.

Взыскание текущих алиментных платежей остается на контроле судебных приставов.

Тосно Ленинградская область

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

