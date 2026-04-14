Зубной налет многие ошибочно считают только косметическим дефектом или предвестником кариеса. Однако она может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, ревматоидного артрита, бактериальной пневмонии и преждевременных родов.

Об этом рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, стоматолог-хирург и пародонтолог Денис Моисеев.

По словам врача, продукты жизнедеятельности бактерий в полости рта способны запускать воспалительные процессы далеко за ее пределами. Именно поэтому хроническое воспаление, вызванное зубным налетом, напрямую связывают сразу с несколькими серьезными заболеваниями.

Среди них специалист назвал инфаркт и инсульт, сахарный диабет 2 типа, бактериальную пневмонию, особенно у пожилых, преждевременные роды и ревматоидный артрит.

Как отметил Денис Моисеев, нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в 2-3 раза. При этом лечение пародонтита у беременных, по его словам, снижает риск преждевременных родов на 30-40%.