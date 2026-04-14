Врач рассказал, к каким тяжелым болезням приводит зубной налет

Врач рассказал, к каким тяжелым болезням приводит зубной налет

Фото: Freepik.

Зубной налет многие ошибочно считают только косметическим дефектом или предвестником кариеса. Однако она может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, ревматоидного артрита, бактериальной пневмонии и преждевременных родов.

Об этом рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, стоматолог-хирург и пародонтолог Денис Моисеев.

По словам врача, продукты жизнедеятельности бактерий в полости рта способны запускать воспалительные процессы далеко за ее пределами. Именно поэтому хроническое воспаление, вызванное зубным налетом, напрямую связывают сразу с несколькими серьезными заболеваниями.

Среди них специалист назвал инфаркт и инсульт, сахарный диабет 2 типа, бактериальную пневмонию, особенно у пожилых, преждевременные роды и ревматоидный артрит.

Как отметил Денис Моисеев, нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в 2-3 раза. При этом лечение пародонтита у беременных, по его словам, снижает риск преждевременных родов на 30-40%.

ЕС отложил выделение Украине части кредита на €90 млрд на второе полугодие 2026 года

Фото: ivbg.ru.

Предоставление части европейского кредита Украине на 90 млрд евро перенесли на второе полугодие 2026 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари. Ранее предполагалось, что первый транш Киев получит уже в начале апреля, однако программу до сих пор блокируют Венгрия и Словакия.

По словам Уйвари, Еврокомиссия сохраняет намерение начать выплаты позже.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», – сказал Бала Уйвари

Как следует из прежнего плана Еврокомиссии, до 31 декабря 2026 года Украине собирались предоставить 45 млрд евро, а оставшуюся часть пакета в 90 млрд евро – в 2027 году. До этого кредит блокировало правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

После выборов партия Орбана ФИДЕС потерпела поражение, а победу одержала оппозиционная «Тиса». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не станет препятствовать предоставлению Украине кредита ЕС, но и не будет напрямую его финансировать, объяснив это сложной экономической ситуацией в самой стране.

Поводом для венгерского вето стала приостановка прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В Киеве это объясняли повреждением трубопровода и продолжающимся ремонтом. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносили, а 14 апреля Владимир Зеленский заявил, что ремонт, пусть и не в полном объеме, но в достаточном для работы виде, завершат до конца месяца.

Financial Times и Politico со ссылкой на источники сообщали, что Еврокомиссия уже начала взаимодействие с Петером Мадьяром. Будущие власти Венгрии и Евросоюз работают над масштабной сделкой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников писал, что из-за блокировки помощи от ключевых доноров средства на ведение боевых действий у Украины могут закончиться уже в июне. А на эти цели в 2026 году Киеву потребуется не менее 120 млрд долларов.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
