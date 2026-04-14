Петербург обогнал Москву по ценам на рестораны и отели

Первое место в России по средней стоимости ночи в гостинице занял Санкт-Петербург, где размещение для туристов теперь обходится в 16 654 рубля. Это больше, чем в Москве, где средняя цена составляет 11 546 рублей, сообщает «АБН24».

Как отмечают эксперты, спрос на поездки резко вырос в период длинных новогодних каникул, и именно это подтолкнуло цены вверх. В результате Санкт-Петербург обошел по стоимости не только Москву, но и другие крупные туристические города.

В пятерке самых дорогих по размещению также оказались Нижний Новгород со средней ценой 12 166 рублей за ночь, Казань с показателем 6 547 рублей и Воронеж, где ночь в гостинице стоит в среднем 4 614 рублей.

Выше в Санкт-Петербурге оказался и средний чек в ресторанах. Обед или ужин в городе сейчас обходится в среднем в 2 498 рублей. В Москве этот показатель составляет 2 367 рублей.

Даже Сочи, который традиционно считается дорогим курортом, по этому показателю уступил Санкт-Петербургу – там средний чек достиг 2 256 рублей. Далее в списке идут Нижний Новгород с суммой 2 050 рублей и Казань, где средний чек составляет 1 865 рублей.

Санкт-Петербург
Новости Экономика Главное

Смольный покупает больше километра ковров на 21 млн рублей

Рубли
Фото: Freepik.

Смольный за 21,2 млн рублей закупает ковровые дорожки, суммарная длина которых составляет почти 1,4 км. В коврах должно быть 82% шерсти, уточняет Neva.Today.

При этом все ковровые дорожки должны иметь плотность ворсовой поверхности по основе (52 нити на 10 см), плотность по утку (54 нити на 10 см), плотность ворса 280,8 тыс. ворсовых пучков на квадрат.

Высота ворса над грунтом должна составлять 8 мм.

Смольный Санкт-Петербург

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
