На предварительное голосование ЕР в Госдуму подались более 2 тысяч человек

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что для участия в предварительном голосовании ЕР по выборам в Госдуму 2026 года поступило большое количество заявок от защитников Родины.

Фото: сайт er.ru

«17% заявок — от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», - сказал он.

Всего, как сообщил Владимир Якушев, на предварительное голосование зарегистрировалось 2,1 тысячи человек. Конкурс достиг почти пяти претендентов на одно место. Треть участников представляют малый и средний бизнес, каждая пятая заявка — от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы. Почти 20% зарегистрированных кандидатов — молодёжь до 35 лет.

«Почти 40% участников — беспартийные. Для них действует обязательное правило: по итогам процедуры присоединиться к рядам «Единой России», — заявил секретарь Генсовета партии.

В Ленинградской области на предварительное голосование заявились 234 человека. Участники распределились следующим образом: члены партии — 149 человек, сторонники партии — 46 человек, беспартийные — 39 человек. Таким образом, почти 80% выдвиженцев уже связаны с партией (члены и сторонники), а каждый шестой — беспартийный, который после процедуры вступит в «Единую Россию».

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что приём заявок проходит без нарушений: «Предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия. Оно обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов».

Регистрация участников открыта на сайте pg.er.ru до конца апреля. Само электронное голосование пройдёт с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов от «Единой России» утвердит съезд во второй половине июня.

В День Победы в Петербурге пройдет «Бессмертный флот»

В День Победы в Петербурге пройдет патриотическая акция «Бессмертный флот».

«В День Победы у нас будет организован «Бессмертный флот». Это уникальное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге», — отметил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

В 2022 году уже проводилась похожая патриотическая акция — «Бессмертная флотилия». Тогда по рекам и каналам города прошли празднично украшенные суда и гидроциклы под флагами ВМФ, а в центре Северной столицы маневрировали парусники под флагами Победы. Ожидается, что «Бессмертный флот» также станет значимым событием, объединяющим ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ, курсантов военно-морских училищ, судостроителей и работников профильных организаций.

