Главная / Новости / Ревнивец бил женщину молотком и ногами в Петербурге. Пострадавшая просила суд простить его

Ревнивец бил женщину молотком и ногами в Петербурге. Пострадавшая просила суд простить его

Ревнивец бил женщину молотком и ногами в Петербурге. Пострадавшая просила суд простить его - Скандал на почве ревности устроил петербуржец в квартире с сожительницей в Санкт-Петербурге 24 ноябр
Скандал на почве ревности устроил петербуржец в квартире с сожительницей в Санкт-Петербурге 24 ноября 2024 года около 04:00. Во время ссоры мужчина толкнул женщину, она упала на пол и не смогла подняться, после чего он бил ее ногой в кроссовке по голове, лицу, груди, плечу и обеим кистям рук.

Через 6 часов, как установил суд, мужчина взял молоток и стал угрожать потерпевшей убийством, говоря, что ударит ее по голове. Затем он ударил женщину молотком по правому колену.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчину признали виновным по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством. Вину он признал и просил рассмотреть дело без судебного разбирательства.

Потерпевшая просила назначить ему более мягкое наказание, чем лишение свободы. По ее словам, спустя время сожитель сильно изменился, вышел на работу, перестал пить, помогает по дому, полностью ее содержит и выплачивает ее долги.

Однако суд также учел, что 16 мая 2024 года мужчина уже получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. В итоге ему назначили 4 года 4 месяца колонии общего режима.  

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском районе поступил в экстренные службы утром 15 апреля.

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе - Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском
Огонь охватил 150 кв. метров, очаг находился внутри дома, пожар удалось локализовать. С ожогами госпитализировали троих мужчин 57, 50 и 42 лет.

Возгорание ликвидируют служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также автоцистерны 100-й и 147-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Всеволожского района.

