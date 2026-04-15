Посетительница петербургского кафе подавилась пирожным «Малиновый плезир», сообщает «МК в Питере». Во время еды женщина почувствовала в горле твердый предмет, похожий на веточку, закашлялась и не могла дышать.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, после этого она попросила сотрудников вызвать скорую помощь, однако ей дали только стакан воды. Женщине пришлось самостоятельно вызвать рвоту, чтобы извлечь посторонний предмет.

Через 3 дня она обратилась в травмпункт с болью в груди. В суде ответчик вину отрицал, однако суд пришел к выводу, что посетительнице был причинен физический и моральный вред, в том числе из-за бездействия персонала.

С индивидуального предпринимателя суд взыскал 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 12,5 тыс. рублей штрафа.