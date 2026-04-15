weather 7.4°
$ 75.23
88.73

Главная / Новости / Петербурженка чуть не задохнулась из-за веточки в десерте

Новости Происшествия

Петербурженка чуть не задохнулась из-за веточки в десерте

Посетительница петербургского кафе подавилась пирожным «Малиновый плезир», сообщает «МК в Питере». Во время еды женщина почувствовала в горле твердый предмет, похожий на веточку, закашлялась и не могла дышать.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, после этого она попросила сотрудников вызвать скорую помощь, однако ей дали только стакан воды. Женщине пришлось самостоятельно вызвать рвоту, чтобы извлечь посторонний предмет.

Через 3 дня она обратилась в травмпункт с болью в груди. В суде ответчик вину отрицал, однако суд пришел к выводу, что посетительнице был причинен физический и моральный вред, в том числе из-за бездействия персонала.

С индивидуального предпринимателя суд взыскал 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 12,5 тыс. рублей штрафа.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1366

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия Главное

Ревнивец бил женщину молотком и ногами в Петербурге. Пострадавшая просила суд простить его

Ревнивец бил женщину молотком и ногами в Петербурге. Пострадавшая просила суд простить его
Фото: Freepik.

Скандал на почве ревности устроил петербуржец в квартире с сожительницей в Санкт-Петербурге 24 ноября 2024 года около 04:00. Во время ссоры мужчина толкнул женщину, она упала на пол и не смогла подняться, после чего он бил ее ногой в кроссовке по голове, лицу, груди, плечу и обеим кистям рук.

Через 6 часов, как установил суд, мужчина взял молоток и стал угрожать потерпевшей убийством, говоря, что ударит ее по голове. Затем он ударил женщину молотком по правому колену.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчину признали виновным по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством. Вину он признал и просил рассмотреть дело без судебного разбирательства.

Потерпевшая просила назначить ему более мягкое наказание, чем лишение свободы. По ее словам, спустя время сожитель сильно изменился, вышел на работу, перестал пить, помогает по дому, полностью ее содержит и выплачивает ее долги.

Однако суд также учел, что 16 мая 2024 года мужчина уже получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. В итоге ему назначили 4 года 4 месяца колонии общего режима.  

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1231

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться