В Тихвине состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Алексеем Васильевым.

Стрелок-помощник гранатометчика погиб 18 марта, ему было 38 лет. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Алексей Васильев родился в деревне Мозолево Бокситогорского района Ленобласти. Он работал на предприятиях лесопромышленного комплекса Псковской и Ленинградской областей. В декабре 2025 года Алексей заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.