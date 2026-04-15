Новости Происшествия

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском районе поступил в экстренные службы утром 15 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Огонь охватил 150 кв. метров, очаг находился внутри дома, пожар удалось локализовать. С ожогами госпитализировали троих мужчин 57, 50 и 42 лет.

Возгорание ликвидируют служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также автоцистерны 100-й и 147-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Всеволожского района.

Всеволожский район пожар Ленинградская область
Новости Происшествия

Петербурженка чуть не задохнулась из-за веточки в десерте

Посетительница петербургского кафе подавилась пирожным «Малиновый плезир», сообщает «МК в Питере». Во время еды женщина почувствовала в горле твердый предмет, похожий на веточку, закашлялась и не могла дышать.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, после этого она попросила сотрудников вызвать скорую помощь, однако ей дали только стакан воды. Женщине пришлось самостоятельно вызвать рвоту, чтобы извлечь посторонний предмет.

Через 3 дня она обратилась в травмпункт с болью в груди. В суде ответчик вину отрицал, однако суд пришел к выводу, что посетительнице был причинен физический и моральный вред, в том числе из-за бездействия персонала.

С индивидуального предпринимателя суд взыскал 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 12,5 тыс. рублей штрафа.

Санкт-Петербург

