Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском районе поступил в экстренные службы утром 15 апреля.

Огонь охватил 150 кв. метров, очаг находился внутри дома, пожар удалось локализовать. С ожогами госпитализировали троих мужчин 57, 50 и 42 лет.

Возгорание ликвидируют служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также автоцистерны 100-й и 147-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Всеволожского района.