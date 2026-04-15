В арендованной квартире на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге у 37-летнего создателя интернет-магазина по продаже запрещенных веществ полицейские нашли пять расфасованных закладок, два пакета и две керамические емкости с наркотиком, а также упаковку и электронные весы.

При личном досмотре в карманах брюк у мужчины нашли еще семь закладок общей массой 25 граммов. После этого оперативники осмотрели его автомобиль Lixian L7, где лежали еще 16 закладок массой 40 граммов.

Общая масса изъятого в квартире, машине и при досмотре составила 793,6 грамма. В отношении задержанного заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.