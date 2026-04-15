Россияне рассказали, планируют ли худеть к лету и довольны ли своей физической формой

Лишь 12% россиян довольны своей физической формой, тогда как 63% считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны фигурой. Такие данные получили соцсеть «Одноклассники», проекты Здоровье Mail и Новости Mail по итогам опроса, в котором участвовали более 5 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Почти треть опрошенных отметили у себя значительный лишний вес – более 10 кг, еще около трети сообщили об избыточном весе в пределах 5-10 кг. При этом 60% респондентов хотели бы похудеть вне зависимости от сезона, 24% считают, что сбросить вес можно, но это не обязательно, а 15% устраивает нынешняя форма.

Регулярно спортом занимаются 29% участников опроса, 36% ограничиваются эпизодической активностью, например, прогулками или легкими нагрузками, 15% тренируются редко, а 20% не занимаются совсем. Среди самых популярных видов активности оказались прогулки и скандинавская ходьба – их выбрали 50% респондентов, домашние тренировки по видео или приложениям – 32%, занятия в зале или фитнес-клубе – 21%.

С питанием ситуация схожая: 51% стараются придерживаться правильного рациона, но иногда позволяют себе вредную еду, 22% сообщили о проблемах с режимом и привычками питания, включая переедание и нерегулярные приемы пищи, 19% вообще не следят за рационом, а 7% заявили, что придерживаются принципов здорового питания.

Для похудения к лету 31% опрошенных выбирают комплексный подход – сочетание физической активности и коррекции питания. Еще 28% собираются делать ставку только на диету или ограничения в еде, 9% только на тренировки, а 2% рассматривают экспресс-методы вроде детокса, голодания и БАДов.

Чаще всего худеть людям мешают отсутствие силы воли – 24% респондентов, сложность соблюдения диеты – 14%, проблемы со здоровьем – 11% и нехватка времени – 10%. При этом 26% заявили, что не видят для себя препятствий на пути к желаемой форме.

Эксперт Здоровья Mail, эндокринолог и диетолог Мария Елесина предупредила, что быстрое похудение к лету может навредить здоровью и нередко заканчивается возвращением веса. По ее словам, безопасным считается снижение массы на 0,5-1 кг в неделю.

По данным «Одноклассников», с начала апреля 2026 года пользователи стали чаще обращаться к материалам раздела «Здоровье». В числе самых востребованных оказались ролики профессора Владимира Дадали о сбалансированном питании и простых полезных блюдах, материалы о корректировке рациона при весеннем авитаминозе и советы по снижению тяги к сладкому.

Новости Происшествия

Мастер и отремонтировал холодильник и забрал 1,5 млн рублей в Луге

Во время ремонта техники в чужой квартире в Луге 61-летний мужчина нашел под холодильником 1,5 млн рублей, забрал деньги и скрылся.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, мастер пришел чинить технику и, пока хозяин жилья не видел, забрал найденные деньги. После этого он сразу уехал из города.

Подозреваемого задержали уже в Москве. По данным следствия, с похищенными деньгами он собирался уехать в Ростовскую область, но не успел.

Суд поддержал позицию прокурора и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он останется как минимум до 9 июня.

