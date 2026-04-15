В конце ноября 2024 года мужчина попался пьяным за рулем автомобиля на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге и отказался от проверки на алкоголь, хотя уже был лишен прав за аналогичное нарушение.

Через несколько дней, в начале декабря 2024 года, на перекрестке Планерной и Камышовой улицы он снова сел за руль в состоянии опьянения и попытался скрыться от патрульных.

Вместо того чтобы выйти из машины по требованию, водитель нажал на газ и поехал прямо на полицейских. Один из них успел увернуться, второго автомобиль сбил. Пострадавший получил тяжелые травмы.

На судебном процессе подсудимый полностью признал вину и пояснил, что действительно ехал пьяным и пытался помешать своему задержанию.

Суд учел, что у мужчины уже была судимость за другое тяжкое преступление. Ему назначили 5 лет колонии строгого режима, запретили управлять транспортом в течение 3 лет после освобождения и обязали выплатить пострадавшему полицейскому 200 тыс. рублей компенсации.

Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.