Кардиолог назвала три признака проблем с сердцем у ребенка

Фото: Freepik.

Скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение и «мушки» перед глазами у подростка могут указывать на возможные заболевания сердца, предупредила детский кардиолог Светлана Шмулевич.

Врач пояснила, что с 11 до 18 лет организм ребенка активно перестраивается и растет, поэтому в этот период особенно важно обращать внимание на самочувствие. Насторожить должны шум в ушах, головокружение и состояние после резкого подъема с кровати.

«Если это приводит к «мушкам» перед глазами или потемнению в глазах чаще двух-трех раз в неделю, нужно исключить аритмии и гипоплазию сосудов», – объяснила Светлана Шмулевич

Отдельно врач посоветовала следить за артериальным давлением подростка. Если верхнее давление часто поднимается выше 130-140 миллиметров ртутного столба или, наоборот, держится ниже 90 мм и при этом болит голова, нужно выяснять причину.

По словам специалиста, гипертония у подростка может быть симптомом коарктации аорты или других патологий.

Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

