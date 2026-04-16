Крупную партию наркотиков изъяли у двух мужчин в Красносельском районе Санкт-Петербурга после оперативных мероприятий полиции 16 апреля.

Сначала сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пришли домой к 32-летнему безработному выходцу из одной из стран ближнего зарубежья. По данным правоохранителей, он приобрел через даркнет около 7 граммов запрещенного вещества и забрал его из тайника-закладки в Полежаевском парке.

Мужчину задержали в квартире одного из домов на Брестском бульваре. В отношении него завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.

После этого оперативники вышли на предполагаемого распространителя. Им оказался 19-летний гражданин одного из сопредельных государств. Во время обыска в частном доме в СНТ «Макаровец» в Красносельском районе полицейские обнаружили емкости с жидкостью, пакеты с порошком и оборудование для фасовки.

Экспертиза показала, что в одной из емкостей находилось около 1,5 килограмма запрещенного вещества. Остальное изъятое общей массой около 1,9 килограмма направили на исследование.

Следствие также завело уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и возможные эпизоды деятельности фигуранта.