weather 10.3°
$ 75.23
88.73

Полиция вышла на наркодилера через безработного жителя Петербурга

Крупную партию наркотиков изъяли у двух мужчин в Красносельском районе Санкт-Петербурга после оперативных мероприятий полиции 16 апреля.

Сначала сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пришли домой к 32-летнему безработному выходцу из одной из стран ближнего зарубежья. По данным правоохранителей, он приобрел через даркнет около 7 граммов запрещенного вещества и забрал его из тайника-закладки в Полежаевском парке.

Мужчину задержали в квартире одного из домов на Брестском бульваре. В отношении него завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.

После этого оперативники вышли на предполагаемого распространителя. Им оказался 19-летний гражданин одного из сопредельных государств. Во время обыска в частном доме в СНТ «Макаровец» в Красносельском районе полицейские обнаружили емкости с жидкостью, пакеты с порошком и оборудование для фасовки.

Экспертиза показала, что в одной из емкостей находилось около 1,5 килограмма запрещенного вещества. Остальное изъятое общей массой около 1,9 килограмма направили на исследование.

Следствие также завело уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и возможные эпизоды деятельности фигуранта.

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия Главное

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти

СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотников в такой момент может снижаться сигнал мобильного интернета с 4G до 2G.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и по возможности не находиться рядом с объектами, которые могут стать целью БПЛА. Других специальных мер безопасности не требуется.

Отдельно в документе прописаны правила поведения при воздушном нападении и сигнале «Внимание всем!», когда работают сирены. На улице советуют отойти в сторону против направления движения БПЛА, укрыться в защитном сооружении или подземном переходе, а при падении беспилотника не трогать обломки. Также в памятке предупреждают об опасности современных зданий с большим количеством стеклянных элементов.

В помещении людям рекомендуют не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, спуститься на нижние этажи, в подвал, укрытие или подземную автостоянку. Если такой возможности нет, советуют найти место без окон между несущими стенами, например, в ванной комнате или кладовой, и сесть на пол.

Для тех, кто находится в транспорте, в памятке указано, что автомобиль нужно остановить, переместиться в противоположную сторону от опасности и лечь на землю, закрыв голову руками. Пассажирам автобуса рекомендуют покинуть салон, пригнувшись отбежать от дороги в сторону от зданий и лечь на землю, а при наличии более надежного укрытия перейти туда.

Если человек обнаружил БПЛА или его обломки, ему советуют не пытаться самостоятельно сбить или повредить аппарат. Нужно отойти на расстояние более 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.

Важно: распространять фото и видео БПЛА в интернете запрещено, поскольку это может помочь противнику скорректировать и повторить атаку.

