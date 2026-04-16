Пожилой мужчина отправил сбережения на неизвестный счет под влиянием аферистов. Позже похищенное нашли на счету жителя столицы.

Прокуратура Ленинградской области добилась возврата крупной суммы денег пожилому жителю Лужского района. Пенсионер перевел свои накопления на незнакомый счет после беседы с мошенниками.

Как сообщили в надзорном ведомстве, злоумышленники ввели 69-летнего мужчину в заблуждение и убедили его перевести один миллион рублей на указанный счет. При расследовании уголовного дела выяснилось, что средства были перечислены жителю Москвы.

«В целях защиты имущественных прав потерпевшего в Гагаринский районный суд г. Москвы прокурором направлено исковое заявление о взыскании вышеуказанной суммы неосновательного обогащения с владельца счета, на который пенсионером были перечислены денежные средства», — сообщили в прокуратуре.

Иск судебная инстанция удовлетворила в полном объеме. Более того, владелец счета заплатит жертве дополнительно 200 тысяч рублей в качестве процентов за пользование средств.