Пенсионер из Ленобласти остался без миллиона рублей после беседы с мошенниками

Пожилой мужчина отправил сбережения на неизвестный счет под влиянием аферистов. Позже похищенное нашли на счету жителя столицы.

Фото: freepik

Прокуратура Ленинградской области добилась возврата крупной суммы денег пожилому жителю Лужского района. Пенсионер перевел свои накопления на незнакомый счет после беседы с мошенниками.

Как сообщили в надзорном ведомстве, злоумышленники ввели 69-летнего мужчину в заблуждение и убедили его перевести один миллион рублей на указанный счет. При расследовании уголовного дела выяснилось, что средства были перечислены жителю Москвы. 

«В целях защиты имущественных прав потерпевшего в Гагаринский районный суд г. Москвы прокурором направлено исковое заявление о взыскании вышеуказанной суммы неосновательного обогащения с владельца счета, на который пенсионером были перечислены денежные средства», — сообщили в прокуратуре.

Иск судебная инстанция удовлетворила в полном объеме. Более того, владелец счета заплатит жертве дополнительно 200 тысяч рублей в качестве процентов за пользование средств.  

мошенничество Москва прокуратура Ленобласть
Новости

Метеозависимые, готовьтесь: мощная магнитная буря грозит Земле в субботу

Магнитная буря уровня G2 ожидается на планете 18 апреля.

Метеозависимые, готовьтесь: мощная магнитная буря грозит Земле в субботу - Магнитная буря уровня G2 ожидается на планете 18 апреля.
Фото: ИКИ РАН

Магнитная буря второго класса мощности (G2) накроет планету на этих выходных. Прогноз представили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно графикам, начнется буря после полуночи. К 3:00 часам индекс геомагнитной активности достигнет шести баллов, что соответствует второму уровню магнитной бури из пяти возможных.

Приходить в норму магнитное поле Земли начнет с 9:00 утра, а уже к 15:00 дня графики стану «зелеными».

ИКИ РАН магнитные бури

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

