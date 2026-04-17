weather 11.1°
$ 76.09
89.41

Лужская прокуратура добилась возвращения пенсионеру более 1 млн рублей, похищенных мошенниками

Лужская прокуратура добилась возвращения пенсионеру более 1 млн рублей, похищенных мошенниками

Более 1 млн рублей вернут пожилому мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, по решению суда после иска Лужской городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники ввели пенсионера в заблуждение по телефону и убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате мужчина лишился более 1 млн рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело. После этого сотрудники прокуратуры обратились в московский суд с иском о взыскании похищенных средств с владельца счета, на который поступили деньги.

Суд удовлетворил требования прокурора. С ответчика взыскали 1,2 млн рублей с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исполнение судебных актов, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ленинградской области.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
Теги

Ленинградская область
Полиция раскрыла серию краж в Ленобласти и Петербурге. Задержана молодая рецидивистка

Женщину из Рязани задержали на Уездном проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в восьми кражах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: МВД

Задержанной оказалась 27-летняя неработающая женщина, которая переехала в Санкт-Петербург из Рязани. Ранее она была судима шесть раз.

Поводом для расследования стали в том числе две однотипные карманные кражи мобильных телефонов, о которых в феврале 2026 года заявили в полицию Всеволожского района. Оба преступления произошли в сетевом магазине в Мурино, общий ущерб составил 120 тыс. рублей.

По факту краж заведены уголовные дела. Следствие устанавливает все обстоятельства и проверяет задержанную на причастность к другим эпизодам.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться