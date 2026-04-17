Более 1 млн рублей вернут пожилому мужчине, ставшему жертвой телефонных мошенников, по решению суда после иска Лужской городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники ввели пенсионера в заблуждение по телефону и убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате мужчина лишился более 1 млн рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело. После этого сотрудники прокуратуры обратились в московский суд с иском о взыскании похищенных средств с владельца счета, на который поступили деньги.

Суд удовлетворил требования прокурора. С ответчика взыскали 1,2 млн рублей с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исполнение судебных актов, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ленинградской области.