Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в пятерых глухонемых инвалидов в парадной дома на Ивановской улице в Санкт-Петербурге после того, как не смог получить ответ на свой вопрос.
По данным объединенной пресс-службы судов, местный житель заметил компанию молодых людей и решил выяснить, кто они и зачем пришли. Парни пытались показать ему, что не слышат и являются глухими с детства, однако мужчина, как следует из материалов дела, не понял этого.
После этого он распылил перцовку в закрывающемся лифте. Позже мужчина объяснял свои действия тем, что переживал за собственную безопасность.
Суд признал его виновным и назначил 1,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим 920 тыс. рублей компенсации. Свою вину осужденный не признал.
Глава Ленобласти предложил не точечные, а системные меры поддержки малого и среднего бизнеса
Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: «Адаптация бизнеса к новым условиям».
Глава Ленобласти отметил, что регион предлагает предпринимателям передачу бюджетных услуг бизнесу, грантовую поддержку, отдельные программы для туризма и креативных индустрий, перестройку экспорта. Кроме того помощь предпринимателям с инвалидностью: 1 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью и до 500 тыс. руб. на оборудование рабочего места и 6 месяцев компенсации зарплаты. В планах — обсуждение налоговых каникул и отсрочек для бизнеса.
«На региональном и федеральном уровне надо осмотреться и чётко определить, как помогать. Только точечными мерами проблему не решить. Нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сложная, но за последние пять лет количество предпринимателей в Ленобласти растёт, а налоговые отчисления от МСП достигли почти 18 миллиардов рублей», — отметил Александр Юрьевич.
Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.
