weather 11.1°
$ 76.09
89.41

Житель Петербурга распылил перцовку в глухонемых, потому что они ему не отвечали

Житель Петербурга распылил перцовку в глухонемых, потому что они ему не отвечали

Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в пятерых глухонемых инвалидов в парадной дома на Ивановской улице в Санкт-Петербурге после того, как не смог получить ответ на свой вопрос.

По данным объединенной пресс-службы судов, местный житель заметил компанию молодых людей и решил выяснить, кто они и зачем пришли. Парни пытались показать ему, что не слышат и являются глухими с детства, однако мужчина, как следует из материалов дела, не понял этого.

После этого он распылил перцовку в закрывающемся лифте. Позже мужчина объяснял свои действия тем, что переживал за собственную безопасность.

Суд признал его виновным и назначил 1,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим 920 тыс. рублей компенсации. Свою вину осужденный не признал.

Вам будет интересно
Теги

Санкт-Петербург
Новости Экономика Главное

Глава Ленобласти предложил не точечные, а системные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: «Адаптация бизнеса к новым условиям». 

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Глава Ленобласти отметил, что регион предлагает предпринимателям передачу бюджетных услуг бизнесу, грантовую поддержку, отдельные программы для туризма и креативных индустрий, перестройку экспорта. Кроме того помощь предпринимателям с инвалидностью: 1 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью и до 500 тыс. руб. на оборудование рабочего места и 6 месяцев компенсации зарплаты. В планах — обсуждение налоговых каникул и отсрочек для бизнеса.

«На региональном и федеральном уровне надо осмотреться и чётко определить, как помогать. Только точечными мерами проблему не решить. Нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сложная, но за последние пять лет количество предпринимателей в Ленобласти растёт, а налоговые отчисления от МСП достигли почти 18 миллиардов рублей»,
— отметил Александр Юрьевич. 

Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе при работе с ветеранами СВО. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Теги

Александр Дрозденко поддержка малого бизнеса

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

07:39 13.04.2026

16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться