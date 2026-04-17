Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в пятерых глухонемых инвалидов в парадной дома на Ивановской улице в Санкт-Петербурге после того, как не смог получить ответ на свой вопрос.

По данным объединенной пресс-службы судов, местный житель заметил компанию молодых людей и решил выяснить, кто они и зачем пришли. Парни пытались показать ему, что не слышат и являются глухими с детства, однако мужчина, как следует из материалов дела, не понял этого.

После этого он распылил перцовку в закрывающемся лифте. Позже мужчина объяснял свои действия тем, что переживал за собственную безопасность.

Суд признал его виновным и назначил 1,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим 920 тыс. рублей компенсации. Свою вину осужденный не признал.