Новости Происшествия

Три человека попали в больницу после лобовой аварии в Кингисеппе

Две иномарки столкнулись на пересечении Железнодорожной и Театральной улиц.

В пятницу, 17 апреля, в Кингисеппе произошла авария между двумя легковыми автомобиля. По информации «Леноблпожспас», в результате лобового столкновения есть пострадавшие.

«По предварительной информации, до прибытия пожарной охраны были госпитализированы три человека», — сообщили спасатели.

Еще двоим — водителю и несовершеннолетнему — оказали медицинскую помощь на месте ДТП. От посещения больницы они отказались. 

Новости Социум Главное

Более 600 мигрантов выдворили с территории Ленобласти с начала года

За первые месяцы 2026 года из региона принудительно выдворили 634 иностранных граждан.

С начала 2026 года из Ленинградской области было принудительно выдворено 634 иностранных гражданина, что на 78 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном Управления ФССП.

Среди граждан, попавших под процедуру депортации, есть как выходцы из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия), так и уроженцы африканского континента (Египет, Марокко и Кот-д’Ивуар).

Основными причинами для принятия жестких мер становятся систематические нарушения миграционных правил и нежелание покидать территорию России в добровольном порядке. В процессе исполнения судебных решений о выдворении приставы сопровождают нарушителей до контрольно-пропускного пункта в аэропорту Пулково, где передают их сотрудникам погранслужбы.

Помимо депортации, каждому иностранцу был выписан административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, выдворенным лицам закрыт въезд в Российскую Федерацию на протяжении трех лет. Нередко срок ограничений составляет до 10 лет. 

