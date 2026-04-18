Водителя Skoda задержали по подозрению в краже инструментов на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга.

Ориентировку на автомобиль, который, по предварительным данным, могли использовать при преступлении, получили все дежурные патрули отдела вневедомственной охраны. Машину заметили в районе Пулковского шоссе недалеко от аэропорта.

Примерно через 10 минут сотрудники Росгвардии нашли автомобиль и остановили его. За рулем находился 48-летний мужчина, которого задержали на месте.

После этого его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передали следователям для проведения необходимых действий.