Росгвардейцы за 10 минут задержали водителя на подозрительном транспорте в Петербурге

Новости Происшествия

Росгвардейцы за 10 минут задержали водителя на подозрительном транспорте в Петербурге

Водителя Skoda задержали по подозрению в краже инструментов на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Росгвардия

Ориентировку на автомобиль, который, по предварительным данным, могли использовать при преступлении, получили все дежурные патрули отдела вневедомственной охраны. Машину заметили в районе Пулковского шоссе недалеко от аэропорта.

Примерно через 10 минут сотрудники Росгвардии нашли автомобиль и остановили его. За рулем находился 48-летний мужчина, которого задержали на месте.

После этого его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передали следователям для проведения необходимых действий.

Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

