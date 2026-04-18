Административный протокол за мелкое хулиганство составили на 47-летнего жителя Новосибирской области после дебоша на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.

На поведение мужчины во время полета пожаловались другие пассажиры рейса. По данным транспортной полиции, он нецензурно выражался и вел себя неподобающим образом, нарушая общественный порядок в салоне авиалайнера.

После посадки самолета в аэропорту «Пулково» на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушителя доставили для разбирательства и оформили в отношении него административный протокол.

В управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу уточнили, что санкция статьи о мелком хулиганстве предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста.