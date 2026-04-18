weather 7.4°
$ 76.05
89.63

Новости Происшествия

Дебошира на рейсе «Новосибирск-Петербург» задержали в Пулково

Административный протокол за мелкое хулиганство составили на 47-летнего жителя Новосибирской области после дебоша на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.

На поведение мужчины во время полета пожаловались другие пассажиры рейса. По данным транспортной полиции, он нецензурно выражался и вел себя неподобающим образом, нарушая общественный порядок в салоне авиалайнера.

После посадки самолета в аэропорту «Пулково» на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушителя доставили для разбирательства и оформили в отношении него административный протокол.

В управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу уточнили, что санкция статьи о мелком хулиганстве предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

Теги

пулково Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании

Синяк под глазом получила сотрудница одного из кафе в Санкт-Петербурге после удара пьяного посетителя. Агрессор разозлился из-за отказа в обслуживании.

По данным следствия, мужчина зашел в заведение выпить кофе, однако официантка отказалась его обслуживать и попросила покинуть кафе. В ответ мужчина ударил ее кулаком в глаз.

В суде агрессор заявил, что раскаивается в случившемся. За побои ему грозили арест, обязательные работы или штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Суд решил ограничиться минимальным штрафом. Постановление в законную силу пока не вступило.

Теги

Санкт-Петербург

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться