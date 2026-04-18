Синяк под глазом получила сотрудница одного из кафе в Санкт-Петербурге после удара пьяного посетителя. Агрессор разозлился из-за отказа в обслуживании.

По данным следствия, мужчина зашел в заведение выпить кофе, однако официантка отказалась его обслуживать и попросила покинуть кафе. В ответ мужчина ударил ее кулаком в глаз.

В суде агрессор заявил, что раскаивается в случившемся. За побои ему грозили арест, обязательные работы или штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Суд решил ограничиться минимальным штрафом. Постановление в законную силу пока не вступило.