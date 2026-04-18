Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании

Мужчина ударил кулаком в глаз сотрудницу кафе в Петербурге за отказ в обслуживании

Синяк под глазом получила сотрудница одного из кафе в Санкт-Петербурге после удара пьяного посетителя. Агрессор разозлился из-за отказа в обслуживании.

По данным следствия, мужчина зашел в заведение выпить кофе, однако официантка отказалась его обслуживать и попросила покинуть кафе. В ответ мужчина ударил ее кулаком в глаз.

В суде агрессор заявил, что раскаивается в случившемся. За побои ему грозили арест, обязательные работы или штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Суд решил ограничиться минимальным штрафом. Постановление в законную силу пока не вступило.

Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

