Житель Кингисеппа жестоко избил сожительницу. Она терпела последствия избиения пять дней

Житель Кингисеппа жестоко избил сожительницу. Она терпела последствия избиения пять дней

Тяжелые травмы получила женщина после избиения гражданским мужем в микрорайоне Касколовка в Кингисеппе.

По данным полиции, 50-летняя пострадавшая рассказала, что мужчина избил ее еще 14 апреля во время ссоры. Спустя пять дней ее состояние ухудшилось, после чего потребовалась госпитализация.

Подозреваемого 37-летнего безработного задержали в квартире. По предварительным данным, он несколько раз ударил женщину по голове и телу.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали на двое суток, обстоятельства произошедшего уточняются.

В России разработали ракету от града

В России разработали ракету от града - Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА
Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.

