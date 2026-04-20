Тяжелые травмы получила женщина после избиения гражданским мужем в микрорайоне Касколовка в Кингисеппе.

По данным полиции, 50-летняя пострадавшая рассказала, что мужчина избил ее еще 14 апреля во время ссоры. Спустя пять дней ее состояние ухудшилось, после чего потребовалась госпитализация.

Подозреваемого 37-летнего безработного задержали в квартире. По предварительным данным, он несколько раз ударил женщину по голове и телу.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали на двое суток, обстоятельства произошедшего уточняются.