Главная / Новости / Иномарка сбила девятиклассника на электросамокате в Петербурге. Подросток в тяжелом состоянии

Иномарка сбила девятиклассника на электросамокате в Петербурге. Подросток в тяжелом состоянии

Школьника на электросамокате сбил водитель Honda на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Подросток получил тяжелые травмы.

По данным полиции, 55-летний мужчина выезжал на иномарке с парковки, когда по тротуару на кикшеринговом самокате ехал 17-летний девятиклассник. Машина наехала на подростка. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении водителя составили административный протокол о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью. Решается вопрос об уголовном деле.

Санкт-Петербург
Более 200 аварий произошло на дорогах Ленобласти за выходные

В результате дорожных происшествия пострадали 16 человек.

В период с 17 по 19 апреля на дорогах Ленинградской области произошло 225 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

В результате 12 аварий пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за выходные зафиксировано 733 ДТП, в которых пострадал 31 взрослый и шесть детей. Информация о погибших не поступала.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Целый остров выгорел дотла в Финляндии
