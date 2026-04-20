Школьника на электросамокате сбил водитель Honda на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Подросток получил тяжелые травмы.

По данным полиции, 55-летний мужчина выезжал на иномарке с парковки, когда по тротуару на кикшеринговом самокате ехал 17-летний девятиклассник. Машина наехала на подростка. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении водителя составили административный протокол о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью. Решается вопрос об уголовном деле.