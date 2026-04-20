Росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к девушкам в метро в Петербурге

Росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к девушкам в метро в Петербурге

Нетрезвого мужчину, который приставал к женщинам в метро Санкт-Петербурга, задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцы задержали мужчину, пристававшего к девушкам в метро в Петербурге - Нетрезвого мужчину, который приставал к женщинам в метро Санкт-Петербурга, задержали военнослужащие
Фото: Росгвардия

За помощью к сотрудникам вневедомственной охраны обратились девушки, пожаловавшиеся на агрессивное поведение мужчины. По их словам, он приставал к ним на станции.

На замечания росгвардейцев мужчина не отреагировал. Когда его попытались задержать, он оказал сопротивление, однако вскоре оказался в наручниках.

Нарушителя доставили в отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с нарушениями в работе щитовидной железы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией, шейным остеохондрозом и даже онкологическими болезнями, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, одной из возможных причин становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Это вызывает раздражение слизистой, отек и неприятное ощущение кома в горле.

Чернышова также отметила, что такой симптом может появляться при шейном остеохондрозе, когда возникает давление на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Надежда Чернышова

Отдельно врач подчеркнула, что ощущение кома в горле иногда связано с онкологическими заболеваниями, если новообразование возникло в области глотки. Поэтому при таком симптоме важно пройти обследование у врача.

Если болезни внутренних органов не подтвердятся, причина, по словам специалиста, может крыться в психологическом состоянии человека.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

