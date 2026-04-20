Нетрезвого мужчину, который приставал к женщинам в метро Санкт-Петербурга, задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.

За помощью к сотрудникам вневедомственной охраны обратились девушки, пожаловавшиеся на агрессивное поведение мужчины. По их словам, он приставал к ним на станции.

На замечания росгвардейцев мужчина не отреагировал. Когда его попытались задержать, он оказал сопротивление, однако вскоре оказался в наручниках.

Нарушителя доставили в отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.