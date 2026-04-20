Три простых домашних теста для быстрой оценки общего состояния здоровья назвал врач Хосе Мануэль Фелисес.

Первый способ проверить себя – встать на одну ногу и закрыть глаза, приняв позу «слепого фламинго». Если человек может удержаться в таком положении 10 секунд, это, по словам врача, говорит о хорошем состоянии мышц и суставов, а также о нормальной работе внутреннего уха и мозжечка, который отвечает за равновесие.

Второй тест связан с подвижностью и силой тела. Фелисес советует сесть на пол, а затем встать без помощи рук. Если это удается, значит, человек хорошо контролирует мышцы живота, его тазобедренные суставы сохраняют подвижность, а ноги остаются достаточно сильными.

Третьим тестом врач назвал проверку силы хвата. Для этого он предложил попробовать раздавить пустую банку (не стеклянную!) из-под газировки одной рукой. Если человек справляется с такой задачей, это может говорить о хорошо развитой силе хвата, которую специалист назвал одним из ключевых маркеров долголетия.