Врач назвал три домашних теста для быстрой проверки общего состояния здоровья

Врач назвал три домашних теста для быстрой проверки общего состояния здоровья

Три простых домашних теста для быстрой оценки общего состояния здоровья назвал врач Хосе Мануэль Фелисес.

Первый способ проверить себя – встать на одну ногу и закрыть глаза, приняв позу «слепого фламинго». Если человек может удержаться в таком положении 10 секунд, это, по словам врача, говорит о хорошем состоянии мышц и суставов, а также о нормальной работе внутреннего уха и мозжечка, который отвечает за равновесие.

Второй тест связан с подвижностью и силой тела. Фелисес советует сесть на пол, а затем встать без помощи рук. Если это удается, значит, человек хорошо контролирует мышцы живота, его тазобедренные суставы сохраняют подвижность, а ноги остаются достаточно сильными.

Третьим тестом врач назвал проверку силы хвата. Для этого он предложил попробовать раздавить пустую банку (не стеклянную!) из-под газировки одной рукой. Если человек справляется с такой задачей, это может говорить о хорошо развитой силе хвата, которую специалист назвал одним из ключевых маркеров долголетия.

Врач перечислила тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с нарушениями в работе щитовидной железы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергией, шейным остеохондрозом и даже онкологическими болезнями, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, одной из возможных причин становится гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Это вызывает раздражение слизистой, отек и неприятное ощущение кома в горле.

Чернышова также отметила, что такой симптом может появляться при шейном остеохондрозе, когда возникает давление на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Надежда Чернышова

Отдельно врач подчеркнула, что ощущение кома в горле иногда связано с онкологическими заболеваниями, если новообразование возникло в области глотки. Поэтому при таком симптоме важно пройти обследование у врача.

Если болезни внутренних органов не подтвердятся, причина, по словам специалиста, может крыться в психологическом состоянии человека.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

