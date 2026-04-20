Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 35-38 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 72 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 33 ограничение скорости движения на СПб правая сторона с 08:00-17:00, демонтаж шумозащитного экрана;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка разворотных петель;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 128+000 – 128+500 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 18:00, очистка пешеходной дорожки от песка и смета у бордюрного камня.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 42-34-42 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 37-35 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка разделительной полосы руч. способом;

48-38-48 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. мойка разделительной полосы;

км 38-36 ограничение скорости движения на СПб по обочине с 08:00-17:00, устранение размывов;

км 37-38 ограничение скорости движения на СПб средняя полоса с 09:00-10:00, ямочный ремонт;

км 43-44 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 13:00-15:00 ремонт шумозащитного экрана;

км133-112 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с08:00, заливка швов;

км 158-168-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка пешеходных дорожек;

км 133-170-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка обочины от наносного грунта.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета у бордюрного камня с полосы безопасности механическим способом (ПУМ);

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета с бордюрного камня.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка мостов и путепроводов;

км 65-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

транспортная развязка км 124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 74-72 ограничение скорости движения в сторону СПб 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня;

транспортные развязки км 64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-87, км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка неукрепленных обочин.