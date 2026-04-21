Житель Ленобласти предъявил поддельный студенческий билет в электричке. Ему грозит лишение свободы

Житель Ленобласти предъявил поддельный студенческий билет в электричке. Ему грозит лишение свободы

Поддельный студенческий билет предъявил 27-летний житель Ленинградской области в электричке сообщением «Луга-1-Санкт-Петербург», когда ехал от станции Татьянино в Гатчинском округе до Балтийского вокзала.

На документ первой обратила внимание кассир-контролер. Студенческий билет вызвал у нее сомнения, и последующая проверка подтвердила, что он поддельный. По данным транспортной полиции, мужчина собирался использовать фальшивый документ для льготного проезда.

После этого сотрудники Санкт-Петербург – Балтийского линейного отдела возбудили уголовное дело об использовании поддельного льготного документа.

В УТ МВД по СЗФО 21 апреля сообщили, что после беседы с транспортными полицейскими мужчину отпустили под обязательство о явке. По этой статье ему может грозить до 1 года лишения свободы.

Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
Ленинградская область Гатчинский округ
Новости Социум

В Петербурге заработали 96 фонтанов

Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге 20 апреля, уже заработали 96 водных сооружений, сообщает Neva.Today.

Среди фонтанов, которые начали работу, – «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

С 1 мая к ним добавят еще пять объектов. Речь идет о фонтанных комплексах на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальном фонтане на Торговой площади Петергофа, фонтане «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтане у Гостиного двора в Кронштадте.

Еще один запуск намечен на 1 июня. В этот день в режиме водной картины планируют включить фонтан на Госпитальной улице в Павловске.

Этот объект находится после реконструкции. На работы его закрывали в октябре 2025 года.

На борту самолета скончался знаменитый скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер
Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно скончался на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Воздушном...
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
