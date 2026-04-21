Поддельный студенческий билет предъявил 27-летний житель Ленинградской области в электричке сообщением «Луга-1-Санкт-Петербург», когда ехал от станции Татьянино в Гатчинском округе до Балтийского вокзала.

На документ первой обратила внимание кассир-контролер. Студенческий билет вызвал у нее сомнения, и последующая проверка подтвердила, что он поддельный. По данным транспортной полиции, мужчина собирался использовать фальшивый документ для льготного проезда.

После этого сотрудники Санкт-Петербург – Балтийского линейного отдела возбудили уголовное дело об использовании поддельного льготного документа.

В УТ МВД по СЗФО 21 апреля сообщили, что после беседы с транспортными полицейскими мужчину отпустили под обязательство о явке. По этой статье ему может грозить до 1 года лишения свободы.