Дефицит двух веществ может вызвать выпадение волос

Новости Социум

Дефицит двух веществ может вызвать выпадение волос

Стресс, эндокринные нарушения, дефицит железа и нехватка витамина D могут вызывать телогеновую, или диффузную, алопецию, при которой волосы выпадают равномерно по всей поверхности головы без четких очагов облысения, рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии имени Скрипкина Пироговского университета Алексей Силин.

По его словам, такая форма выпадения волос принципиально отличается тем, что после устранения провоцирующего фактора и восстановления нормального состояния организма волосяные фолликулы способны самостоятельно вернуть свою функцию без специальной стимуляции роста.

Отдельно врач выделил гнездную, или очаговую, алопецию, которая имеет аутоиммунную природу и требует совсем другого подхода к лечению. Еще одна форма – андрогенная алопеция, при которой волосы выпадают из-за повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам, то есть мужским половым гормонам.

Тактика лечения, как отметил специалист, всегда зависит от причины проблемы. При андрогенетической алопеции препаратами первой линии считаются средства, которые стимулируют ангиогенез и продлевают фазу анагена.

При диффузном выпадении волос лечение направляют прежде всего на поиск и устранение причины, включая коррекцию дефицитов и гормонального фона. В качестве вспомогательного метода врачи нередко используют аутоплазмотерапию, которая помогает усиливать регенераторные процессы в тканях.

Если консервативное лечение не дает результата, единственным эффективным вариантом остается хирургическая трансплантация волос, однако, как уточнил врач, до такого этапа доходит сравнительно небольшое число пациентов.

Курьер мошенников из Всеволожского района забрал более миллиона рублей у пенсионерки в Петербурге

Курьера телефонных мошенников задержали полицейские после хищения 1 млн 250 тыс. рублей у 81-летней петербурженки.

Задержанным оказался 21-летний житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Его нашли на Расстанной улице в Санкт-Петербурге.

Пожилая женщина обратилась в полицию еще 10 апреля. Она рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками разных организаций, и убедили ее в необходимости «задекларировать» деньги.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала курьеру 1 млн 250 тыс. рублей на Будапештской улице. По факту мошенничества завели уголовное дело. Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.

Всеволожский район Мурино Санкт-Петербург Ленинградская область

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
