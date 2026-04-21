Стресс, эндокринные нарушения, дефицит железа и нехватка витамина D могут вызывать телогеновую, или диффузную, алопецию, при которой волосы выпадают равномерно по всей поверхности головы без четких очагов облысения, рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии имени Скрипкина Пироговского университета Алексей Силин.

По его словам, такая форма выпадения волос принципиально отличается тем, что после устранения провоцирующего фактора и восстановления нормального состояния организма волосяные фолликулы способны самостоятельно вернуть свою функцию без специальной стимуляции роста.

Отдельно врач выделил гнездную, или очаговую, алопецию, которая имеет аутоиммунную природу и требует совсем другого подхода к лечению. Еще одна форма – андрогенная алопеция, при которой волосы выпадают из-за повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам, то есть мужским половым гормонам.

Тактика лечения, как отметил специалист, всегда зависит от причины проблемы. При андрогенетической алопеции препаратами первой линии считаются средства, которые стимулируют ангиогенез и продлевают фазу анагена.

При диффузном выпадении волос лечение направляют прежде всего на поиск и устранение причины, включая коррекцию дефицитов и гормонального фона. В качестве вспомогательного метода врачи нередко используют аутоплазмотерапию, которая помогает усиливать регенераторные процессы в тканях.

Если консервативное лечение не дает результата, единственным эффективным вариантом остается хирургическая трансплантация волос, однако, как уточнил врач, до такого этапа доходит сравнительно небольшое число пациентов.