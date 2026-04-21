Предпринимателя осудили за поставку в больницу 35 тыс. опасных перчаток в Петербурге

Новости Происшествия

Предпринимателя осудили за поставку в больницу 35 тыс. опасных перчаток в Петербурге

Предприниматель попытался поставить в городскую больницу Санкт-Петербурга некачественные медицинские перчатки, используя чужую электронную подпись и документы другого бизнесмена, чтобы выиграть аукцион почти на 1,5 млн рублей.

Как установил Петроградский районный суд, мужчина передал медикам 35 тыс. пар перчаток, которые, по выводам экспертизы, не соответствовали требованиям безопасности и представляли угрозу для здоровья людей. При этом он заранее знал, что товар не отвечает нормам.

Сам он не мог участвовать в закупке от своего имени, поскольку числился в реестре недобросовестных поставщиков. Поэтому, как следует из материалов дела, предприниматель воспользовался электронной подписью и документами другого бизнесмена, который о преступном умысле не знал.

Деньги по контракту злоумышленник получить не успел. Сотрудники больницы заметили, что привезенные перчатки выглядят подозрительно и не совпадают с описанием в документах. После этого товар изъяли, а контракт не оплатили.

Свою вину предприниматель не признал и заявил в суде, что не считал свои действия незаконными. В итоге ему назначили 3,5 года лишения свободы условно и на 1 год запретили заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками.

Санкт-Петербург
Огромных испанских слизней заметили в Ленобласти

Теплая погода пробудила опасный инвазивный вид моллюсков. 

Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

В Ленинградской области пробудились так называемые испанские слизни. Как напомнили в Росприроднадзоре, это опасный инвазивный вид, который является переносчиком паразитов и инфекций. Контактировать с этими моллюсками нельзя.

«Испанский слизень — инвазивный вид. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местные виды. Активно размножается, поедает многие растения», — пояснили в ведомстве.

Отличить моллюсков можно по их размерам — в длину они могут достигать 10-12 сантиметров. При этом испанские слизни имеет оранжевый окрас и рожки. 

Важно помнить, что слизни-гиганты являются переносчиками паразитов и инфекций. При контакте с моллюсками обязательно нужно тщательно вымыть руки.

Испанские слизни Росприроднадзор

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
