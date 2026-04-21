Предприниматель попытался поставить в городскую больницу Санкт-Петербурга некачественные медицинские перчатки, используя чужую электронную подпись и документы другого бизнесмена, чтобы выиграть аукцион почти на 1,5 млн рублей.

Как установил Петроградский районный суд, мужчина передал медикам 35 тыс. пар перчаток, которые, по выводам экспертизы, не соответствовали требованиям безопасности и представляли угрозу для здоровья людей. При этом он заранее знал, что товар не отвечает нормам.

Сам он не мог участвовать в закупке от своего имени, поскольку числился в реестре недобросовестных поставщиков. Поэтому, как следует из материалов дела, предприниматель воспользовался электронной подписью и документами другого бизнесмена, который о преступном умысле не знал.

Деньги по контракту злоумышленник получить не успел. Сотрудники больницы заметили, что привезенные перчатки выглядят подозрительно и не совпадают с описанием в документах. После этого товар изъяли, а контракт не оплатили.

Свою вину предприниматель не признал и заявил в суде, что не считал свои действия незаконными. В итоге ему назначили 3,5 года лишения свободы условно и на 1 год запретили заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками.